https://news.day.az/sport/1250544.html Фергюсон поддержал Нурмагомедова после смерти отца
Фергюсон поддержал Нурмагомедова после смерти отца
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram поддержал россиянина Хабиба Нурмагомедова после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Фергюсон выразил соболезнования Нурмагомедову и его семье. "Держись, приятель! Уважение твоему отцу Абдулманапу. Он будет в первых рядах, когда мы, надеюсь, все же сразимся", - написал американец.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Специалист был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.
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