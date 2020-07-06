https://news.day.az/sport/1251077.html Азербайджанский борец скончался в возрасте 22 лет
Азербайджанский борец скончался в возрасте 22 лет
Минувшей ночью скончался чемпион мира и Европы по зорхане Руфат Гюлалиев.
Как передает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org, спортсмен, родившийся в 1998 году, умер от сердечной недостаточности.
Наряду с победами на чемпионатах Европы и мира, он также является победителем Исламских игр-2017 в Баку.
Руфат Гюлалиев будет похоронен в Агджабединском районе.
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