Азербайджанский борец скончался в возрасте 22 лет

Минувшей ночью скончался чемпион мира и Европы по зорхане Руфат Гюлалиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org, спортсмен, родившийся в 1998 году, умер от сердечной недостаточности.

Наряду с победами на чемпионатах Европы и мира, он также является победителем Исламских игр-2017 в Баку.

Руфат Гюлалиев будет похоронен в Агджабединском районе.