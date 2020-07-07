https://news.day.az/sport/1251359.html В Болгарии футболисты массово заразились COVID-19 из-за ошибки лаборатории
В Болгарии футболисты массово заразились COVID-19 из-за ошибки лаборатории
По меньшей мере 19 футболистов из двух команд в Болгарии заразились коронавирусной инфекцией из-за ошибки местной лаборатории, сообщает Day.Az со ссылкой на Sportstar.
Отмечается, что изначально COVID-19 заболел защитник команды "Царско село" Мартин Кавдански. Однако его тест на коронавирус показал отрицательный результат, и он был допущен до матча против команды "Черно море".
Ошибка в анализах привела к вспышке заражения в обеих командах - в "Царско село" выявили три новых случая заражения, а в "Черно море" - 16. Позже лаборатория, которая проводила тесты, признала свою ошибку.
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