В Болгарии футболисты массово заразились COVID-19 из-за ошибки лаборатории

По меньшей мере 19 футболистов из двух команд в Болгарии заразились коронавирусной инфекцией из-за ошибки местной лаборатории, сообщает Day.Az со ссылкой на Sportstar.

Отмечается, что изначально COVID-19 заболел защитник команды "Царско село" Мартин Кавдански. Однако его тест на коронавирус показал отрицательный результат, и он был допущен до матча против команды "Черно море".

Ошибка в анализах привела к вспышке заражения в обеих командах - в "Царско село" выявили три новых случая заражения, а в "Черно море" - 16. Позже лаборатория, которая проводила тесты, признала свою ошибку.