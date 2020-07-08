Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших игроков после рестарта сезона

Американский новостной портал Bleacher Report составил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона в Европе

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на championat.com. Лучшим игроком стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который в 10-ти играх отличился 12 раз.

После него в рейтинге идет аргентинец Лионель Месси с 3-мя голами и 7-ю голевыми передачами в 7-ми встречах. Замыкает тройку полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, который сделал 5 (4 гола и 1 передача) результативных действий в 6-ти играх.

Полностью рейтинг выглядит таким образом:

1. Роберт Левандовски ("Бавария") - 12 забитых мячей в 10-ти встречах

2. Лионель Месси ("Барселона") - 3 гола и 7 голевых передач в 7-ми играх

3. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 4 гола и 1 передача в 6-ти играх

4. Карим Бензема ("Реал") - 3 гола и 1 передача в 7-ми играх

5. Серхио Рамос ("Реал") - 5 голов в 7-ми играх

6. Давид Алаба ("Бавария") - 5 матчей на ноль из 10-ти проведенных

7. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 4 гола и 2 голевые передачи в 5-ти играх

8. Кай Хаверц ("Байер") - 7 голов в 9-ти играх

9. Томас Мюллер ("Бавария") - 5 результативных передач в 10-ти играх

10. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 4 гола в 6-ти играх