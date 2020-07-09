Глава UFC высказался о будущем Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выдвинул свою версию относительно будущего ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Интервью с ним вышло на YouTube-канале The Herd with Colin Cowherd, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уайт заявил, что Макгрегор - без сомнения один из лучших бойцов в мире. "Что сейчас с ним происходит? То, что происходит с бойцами, когда они зарабатывают очень много денег", - подчеркнул он.

Глава UFC заметил, что в данный момент ирландец, несмотря на заявление об уходе из спорта, находится на том этапе, когда ему осталось провести еще несколько боев. "Не удивлюсь, если в следующем году он захочет с кем-нибудь сразиться", - заключил Уайт.

Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. В прошлом боец уже дважды - в 2016 и 2019 годах - объявлял о завершении карьеры в ММА. Потом он менял свое решение.