https://news.day.az/sport/1252315.html Новый чемпионат Болгарии по футболу может быть отложен из-за коронавируса
Новый чемпионат Болгарии по футболу может быть отложен из-за коронавируса
Старт чемпионата Болгарии 2020/21 может быть перенесен из-за вспышки коронавирусной инфекции. Неизвестна и судьба текущего первенства.
В нескольких болгарских клубах зафиксированы случаи заражения COVID-19. Например, в составе пловдивского "Локомотива" сразу пять зараженных, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Пришлось отложить матчи ближайших туров. В последнее время в стране также наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусом.
Медицинская комиссия Болгарского футбольного союза высказалась за перенос нового чемпионата страны, который должен был начаться в августе. Возможен, перенос начала турнира на одну или две недели.
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