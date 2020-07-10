Новый чемпионат Болгарии по футболу может быть отложен из-за коронавируса

Старт чемпионата Болгарии 2020/21 может быть перенесен из-за вспышки коронавирусной инфекции. Неизвестна и судьба текущего первенства.

В нескольких болгарских клубах зафиксированы случаи заражения COVID-19. Например, в составе пловдивского "Локомотива" сразу пять зараженных, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Пришлось отложить матчи ближайших туров. В последнее время в стране также наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусом.

Медицинская комиссия Болгарского футбольного союза высказалась за перенос нового чемпионата страны, который должен был начаться в августе. Возможен, перенос начала турнира на одну или две недели.