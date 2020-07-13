https://news.day.az/sport/1252991.html Боец ММА умер в 30 лет
Боец ММА умер в 30 лет
Британский боец смешанного стиля (ММА) Жаро Шеперд умер в 30 лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источника, смерть наступила внезапно в воскресенье, 12 июля. Причина пока не называется.
Промоутеры из организации Conteders, чемпионом которой Шеперд является, в Instagram выразили соболезнования близким бойца. Они заметили, что спортсмен был человеком большого таланта.
Шеперд провел восемь профессиональных боев в ММА. Шесть из них завершились его победой, два - поражением. Он стал чемпионом Conteders в 2020 году, кроме того, один бой провел в Bellator.
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