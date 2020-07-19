Глава ФИА заявил, что скоро Михаэля Шумахера увидит весь мир

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт намекнул, что в состоянии семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера наметился прогресс. Тодт встречался с Шумахером на прошлой неделе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Я недавно видел Михаэля. Он борется. Скоро его увидит весь мир", - заявил Жан Тодт. Знаменитый немецкий гонщик продолжает восстанавливаться после тяжелой черепно-мозговой травмы.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер во время спуска на горных лыжах получил тяжелейшую травму. Пострадали оба полушария головного мозга. С тех пор Михаэль прикован к постели и перенес несколько операций.