Ибрагимович решил остаться в "Милане"

Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом, сообщает журналист Вито Анджеле, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его информации, швед принял решение еще остаться в "Милане" после того, как стало известно, что главный тренер Стефано Пиоли согласился остаться в команде.

Ибрагимович перешел в "Милан" в январе. За это время он провел 16 матчей за "Милан", в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами.