https://news.day.az/sport/1256560.html Ибрагимович решил остаться в "Милане"
Ибрагимович решил остаться в "Милане"
Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом, сообщает журналист Вито Анджеле, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По его информации, швед принял решение еще остаться в "Милане" после того, как стало известно, что главный тренер Стефано Пиоли согласился остаться в команде.
Ибрагимович перешел в "Милан" в январе. За это время он провел 16 матчей за "Милан", в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре