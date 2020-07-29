Фергюсон захотел боя с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон выступил в шоу журналиста Ариэля Хельвани и признался, что рассчитывает на поединок против Конора Макгрегора. Видео доступно в YouTube-канале ESPN MMA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

36-летний американец заверил, что готов вернуться в октагон и вернуть себе шанс подраться за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Перед поединком против победителя осеннего противостояния между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи, Фергюсон готов выйти в октагон против Макгрегора.

"Хотите, чтобы я побил Конора? Давайте его сюда. Порье? И его побью. А потом мне нужен победитель боя Хабиб - Гэтжи", - заявил он.

В мае Фергюсон уступил Гэтжи в поединке за пояс временного чемпиона UFC. Американец потерпел первое за восемь лет поражение. Изначально планировалось, что Фергюсон подерется именно с Нурмагомедовым, однако из-за пандемии коронавируса российский боец снялся с поединка.

Действующий чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов подерется с Гэтжи 24 октября. В активе россиянина 28 побед в 28 поединках.