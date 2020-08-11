https://news.day.az/sport/1261541.html Исполнительный вице-президент АФФА встретился с главным тренером сборной - ФОТО
Исполнительный вице-президент АФФА встретился с главным тренером сборной - ФОТО
В административном здании АФФА исполнительный вице-президент ассоциации Эльхан Мамедов встретился с главным тренером национальной команды Азербайджана Джанни де Бьязи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Azerisport.com, на встрече был обсужден ряд вопросов, связанных с национальной сборной, состоялся обмен мнениями о Лиге наций УЕФА и отборочном этапе чемпионата мира.
Джанни де Бьязи поблагодарил Исполнительный комитет за оказанное ему доверие на посту главного тренера национальной сборной Азербайджана.
Отметим, что Джанни де Бьязи подписал контракт с АФФА на 1,5 года.
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