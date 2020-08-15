Лига Чемпионов: "Бавария" разгромила "Барселону" со счетом 8:2

Германская "Бавария" обыграла испанскую "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 8:2, передает ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Томас Мюллер (4-я и 31-я минуты), Иван Перишич (22), Серж Гнабри (28), Йозуа Киммих (63), Роберт Левандовский (82) и Филиппе Коутиньо (85, 89). У проигравших отличился Луис Суарес (57), а на седьмой минуте матча защитник мюнхенской команды Давид Алаба отправил мяч в свои ворота. "Барселона" впервые в истории пропустила восемь голов в матче главного еврокубкового турнира, ранее худшим результатом было поражение от испанской "Валенсии" со счетом 2:6 в 1962 году. "Бавария" стала первой командой, которая забила восемь голов в плей-офф Лиги чемпионов.

Мюллер провел 113-й матч в Лиге чемпионов и стал лидером по этому показателю среди немецких футболистов. Средний возраст стартового состава испанской команды составил 29 лет и 329 дней, клуб выставил самый возрастной состав в Лиге чемпионов в своей истории.

Команды провели девятый очный матч в Лиге чемпионов, клуб из Германии в шестой раз отпраздновал победу, дважды выигрывала "Барселона", еще один матч завершился вничью. Клубы во второй раз встретились в четвертьфинале турнира, в сезоне-2008/09 "Барселона" по итогам двухматчевого противостояния переиграла клуб из Мюнхена со счетом 5:1 и вышла в полуфинал. В предыдущий раз клубы встречались в сезоне-2014/15 в полуфинальной стадии, тогда по итогам двух матчей победила "Барселона" со счетом 5:3.

В полуфинале "Бавария" встретится с победителем матча между английским "Манчестер Сити" и французским "Лионом". В другом полуфинале сыграют французский "Пари Сен-Жермен" и германский "Лейпциг". "Бавария" является пятикратным победителем турнира, в финале турнира клуб последний раз играл в 2013 году. На счету "Барселоны" также пять побед в турнире, в прошлом сезоне команда дошла до полуфинала.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния состоят из одной встречи. Финальный матч турнира пройдет 23 августа.