Протесты в США, вызванные ранениями полицейскими темнокожего американца Джейкоба Блейка, внесли коррективы в спортивный календарь. Были приостановлены два представительных теннисных турнира, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Турнира АТП и ВТА, проходящие в Нью-Йорке, приостановлены как минимум на сутки. Вышедшая в полуфинал японка Наоми Осака снялась с соревнований в знак протеста против действий американских полицейских.

Также не был сыгран матч регулярного чемпионата МЛС между "Интер Майами" и "Атлантой". Отложены матчи плей-офф в НБА.