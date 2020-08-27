https://news.day.az/sport/1265592.html Теннисные турниры в США приостановлены из-за беспорядков
Теннисные турниры в США приостановлены из-за беспорядков
Протесты в США, вызванные ранениями полицейскими темнокожего американца Джейкоба Блейка, внесли коррективы в спортивный календарь. Были приостановлены два представительных теннисных турнира, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Турнира АТП и ВТА, проходящие в Нью-Йорке, приостановлены как минимум на сутки. Вышедшая в полуфинал японка Наоми Осака снялась с соревнований в знак протеста против действий американских полицейских.
Также не был сыгран матч регулярного чемпионата МЛС между "Интер Майами" и "Атлантой". Отложены матчи плей-офф в НБА.
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