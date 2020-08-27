Стало известно, когда обсудят меры против коронавируса на Олимпиаде в Токио

Правительство Японии, администрация японской столицы и организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планируют с сентября этого года начать обсуждение мер, которые будут приняты для предотвращения распространения коронавируса на соревнованиях.

Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Касательно обеспечения мер против коронавируса на Играх в Токио необходимо рассмотреть множество аспектов, включая порядок въезда спортсменов и зрителей, тестирования на заражение, состояние медицинской системы и время работы спортивных объектов. С учетом этого с сентября запланировано проведение соответствующего совещания с участием представителей правительства, администрации Токио и оргкомитета Игр", - сказал он.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.