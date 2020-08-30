Обладатель Кубка Франции с победы начал новый сезон Лиги 1

Матчем "Ренн" - "Монпелье" продолжилась программа стартового тура чемпионата французской Лиги 1 по футболу. Обладатели Кубка страны принимали одного из крепких середняков турнира и смогли добиться победы со счетом 2:1. При этом гости забили два гола, но первый они отправили в свои ворота, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Матч начался неспешно, но к середине первого тайма обозначилось преимущество "Ренна", который на 22-й минуте воплотил его в гол, который, впрочем, был записан на игрока гостей Ле Таллека, неудачно подставившего ногу под удар. Во втором тайме хозяева закрепили свое преимущество: мяч на счету Камавинги. Когда судья уже поглядывал на секундомер, Лаборд "размочил" счет, но на большее "Монпелье" времени не хватило.