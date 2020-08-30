Месси не явился на тестирование на коронавирус

Аргентинский футболист Лионель Месси не явился на ПЦР-тест игроков испанской "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Сообщалось, что 33-летний аргентинец уведомил руководство клуба, что не будет проходить медицинское обследование перед началом сбора до тех пор, пока не станет известно, что к предсезонной подготовке будут допущены Луис Суарес, Артуро Видаль и Иван Ракитич.

Отмечается, что Видаль и Суарес на тестирование прибыли.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football ("Франс футбол"), что является рекордом.