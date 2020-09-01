Стал известен потенциальный соперник «Карабаха» в Лиге чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе жеребьевки определился и потенциальный соперник азербайджанского клуба "Карабах" на этой стадии турнира.

Если агдамцы пройдут 16 сентября норвежский "Мольде" в III квалификационном раунде, то встретятся с победителем пары "Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Хорватия).

В отличие от предыдущих раундов, победители плей-офф определятся в двух матчах. Встречи пройдут 22-23 и 29-30 сентября.

В случае выхода в плей-офф подопечные Гурбана Гурбанова, выступающие в Пути чемпионов, сыграют первый матч дома. Проигравшая команда пары "Карабах" - "Мольде" выступит в плей-офф Лиги Европы.

Отметим, "Карабах" победил в I квалификационном раунде представителя Северной Македонии "Силекс" (4:0), во II квалификационном раунде молдавский "Шериф" (2:1).