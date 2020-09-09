https://news.day.az/sport/1269133.html Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Нападающий Криштиану Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии, сообщает официальный Twitter Лиги наций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Форвард отличился дублем в матче со национальной командой Швеции в Лиге наций. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Португалии.
Стоит отметить, что больше, чем Роналду, в национальных сборных забивал только бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи (109 мячей). При этом среди европейских футболистов до отметки в 100 голов португальский форвард добрался первым.
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