Чимаев установил рекорд UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На турнире UFC Fight Night 178 Чимаев одолел американца Джеральда Миршерта. Поединок продлился всего 17 секунд, Чимаев отправил соперника в нокаут после первого же удара, который он нанес Миршету в голову.

Шведский спортсмен одержал третью победу за 66 дней, тем самым установив рекорд промоушена. До этого достижение принадлежало Джонни Уоркеру, который выиграл три поединка за 105 дней.

Ранее сообщалось, что Чимаев первым же ударом нокаутировал Миршерта на UFC Fight Night 178.