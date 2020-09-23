Семеду подтвердил уход из «Барселоны»

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду объявил, что покидает испанский клуб. 26-летний португалец в ближайшее время должен стать игроком "Вулверхэмптона".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА.

"Большое спасибо, "Барселона", за предоставленную возможность воплотить мечту - носить эту футболку, играть на "Камп Ноу", учиться в лучшем клубе в мире. Спасибо за то, что предоставили возможность расти, как игрок и как личность. Я провел здесь три прекрасных года, никогда не забуду это время. Спасибо моим одноклубникам, персоналу, болельщикам, всем, кто поддерживал меня с первого дня в клубе", - написал Семеду на своей странице в Instagram.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Семеду принял участие в 32 матчах, забив 1 мяч и сделав 4 результативные передачи.