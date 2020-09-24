Тайсон хочет провести бой с Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил о желании провести благотворительный поединок против британца Энтони Джошуа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы с удовольствием сделал это. Это было бы умопомрачительно. Если это может принести более крупные благотворительные сборы, то я согласен сделать это", - цитирует Тайсона Daily Mail.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.

Джошуа является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В его активе 40 побед при трех поражениях.