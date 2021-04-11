Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Барселоной"

Футболисты "Реала" заслуженно обыграли "Барселону" в центральной встрече 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Такое мнение высказал главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Заслуженная победа, у "Реала" было много шансов забить третий мяч. Если судья не назначил пенальти, значит не было для этого оснований. Нельзя во всем винить арбитра", - приводит слова французского специалиста Marca.

Напомним, что "Реал" обыграл "Барселону" на своем поле со счетом 2:1 и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. После матча главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман заявил, что судья во втором тайме обязан был поставить пенальти в ворота "сливочных".