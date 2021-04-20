https://news.day.az/sport/1335560.html Президент "Реала" и Суперлиги предложил сделать матчи короче
Президент "Реала" и Суперлиги предложил сделать матчи короче
Президент мадридского "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес предложил сделать футбольные матчи короче, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Юноши проводят время за игрой в PlayStation и говорят, что футбольные матчи кажутся им слишком долгими. Думаю, что с этим нужно что-то делать.
Если молодежь считает матчи слишком длительными, нам нужно сделать их более интересными или, может быть, стоит задуматься, чтобы сделать их короче", - цитирует Переса AS.
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