Президент "Реала" и Суперлиги предложил сделать матчи короче

Президент мадридского "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес предложил сделать футбольные матчи короче, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Юноши проводят время за игрой в PlayStation и говорят, что футбольные матчи кажутся им слишком долгими. Думаю, что с этим нужно что-то делать.

Если молодежь считает матчи слишком длительными, нам нужно сделать их более интересными или, может быть, стоит задуматься, чтобы сделать их короче", - цитирует Переса AS.