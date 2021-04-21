Суперлига умирает, не родившись

Футбольная Суперлига, похоже, умирает еще до рождения. Один за другим европейские топ-клубы, изначально поддержавшие проект, заявляют о выходе из него.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, болельщики лондонского "Челси", накануне устроившие массовые акции протеста, с радостью восприняли демарш руководства "синих".

"Я болею за "Челси" пятьдесят лет, и если команда вышла из Суперлиги сегодня, как говорят, это лучшая новость, которую я когда-либо слышал как фанат "Челси", - говорит этот болельщик из Лондона.

"Когда фанаты собираются вместе, это острый и мощный момент, и, надеюсь, это только начало выхода не только "Челси ", но и всей остальной "большой шестерки", - говорит этот молодой человек.

Фактически "Челси" и "Манчестер Сити" возглавили выход из Суперлиги всех шести английских клубов. На фоне мощной негативной реакции в Великобритании на создание нового турнира к ним присоединились "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Позднее о своем отказе заявил и итальянский "Интер".

Столкнувшись с противодействием, организаторы нового турнира сообщили, что пересмотрят формат Суперлиги, однако инициативу перехватили противники проекта.