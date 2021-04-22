«Реал» и «Ювентус» могут исключить из еврокубков на следующий сезон за участие в Суперлиге

В УЕФА обсуждают вопрос о том, какому наказанию должны подвергнуться "Реал" и "Ювентус" за участие в создании Суперлиги Европы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на sports.ru, "Реал" до сих пор не выступил с заявлением о выходе из числа участников турнира, а "Ювентус" в своем сообщении заявил, что клуб верит "в спортивную и коммерческую силу проекта", но признал, что на данном этапе шансы на его осуществление малы.

Как пишет As, УЕФА может отстранить оба клуба от участия в еврокубках в следующем сезоне. Это максимальное наказание, которое могут понести "Реал" и "Ювентус".

Мнения членов организации разделились: некоторые настаивают на максимальном наказании, другие же хотят, чтобы УЕФА отнесся к клубам более мягко. Сообщается, что этот вопрос будут рассматривать на совещании в пятницу.

Отмечается, что отстранить "Мадрид" от нынешнего розыгрыша турнира УЕФА не сможет из-за обязательств перед спонсорами и вещателями.