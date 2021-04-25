Владельцы "Ливерпуля" отказались продавать клуб с 10-кратной прибылью

Американская компания Fenway Sports Group, владеющая правами английского футбольного клуба "Ливерпуль", отклонила предложение о его продаже за 3,45 миллиарда евро. Холдинг отказался от прибыли, в 10 раз превышающей его вложения в покупку клуба, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, что мерсисайдцы были куплены компанией в 2010 году за 300 миллионов фунтов стерлингов. Как сообщает Mirror, Fenway Sports Group получил заманчивое предложение от инвестора с Ближнего Востока. При этом, более детальная информация о нем не сообщается.

Известно лишь, что предложение было сделано еще до того как владелец клуба Джон Хенри объявил о желании клуба участвовать в Суперлиге. Позже "красные" отказались от идеи присоединения к новому турниру.