Президент УЕФА рассказал об отношении к клубам Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью английским СМИ рассказал об отношении к клубам, вступившим в Суперлигу.

"В истории с Суперлигой есть явная разница между английскими клубами и остальными шестью. Клубы АПЛ вышли из этой лиги первыми, они признали, что допустили ошибку. Нужно обладать величием, чтобы сказать: "Я был не прав". Все остальные, есть ощущение, верят, что Земля плоская, а также, что Суперлига все еще существует", - сказал Чеферин в интервью Daily Mail, передает Day.Az.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус". В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них - на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский "Атлетико" и миланский "Интер".