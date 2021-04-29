Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси

Азербайджанские каратисты клуба Спортивно-оздоровительного центра МЧС Азербайджана завоевали золото и серебро международного турнира среди юношей и молодежи Unmei Cup, организованного в Минске Всемирной федерацией каратэ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 7 семи стран. Ниджат Керимли (61 кг) взял золото в кумите и серебро в личном первенстве, Нихад Керимзаде (70 кг) также стал серебряным призером. Первыми их тренерами являются заслуженные тренеры, обладатели 6-го дана Акиф Керимов и Рафаэль Мамедов. Сейчас юные каратисты тренируются под руководством двукратного чемпиона мира по каратэ, обладателя 8-го дана, первого вице-президента Федерации таэквондо Азербайджана, директора Спортивно-оздоровительного центра МЧС, полковника Физули Мусаева, который встретился со своими воспитанниками и пожелал им дальнейших успехов. Юные спортсмены входят в состав сборной Азербайджана по каратэ и примут участие в Молодежной лиге Всемирной федерации каратэ, которая пройдет в июне на Кипре.