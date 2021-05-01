https://news.day.az/sport/1338931.html Матчи чемпионата Азербайджана по футболу начнутся с минуты молчания
Матчи чемпионата Азербайджана по футболу начнутся с минуты молчания
Матчи чемпионата Азербайджана по футболу начнутся с минуты молчания.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принято Профессиональной футбольной лигой.
Причиной принятия такого решения стала кончина министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова. Матчи XXV и XXIV туров Премьер-лиги и Первого дивизиона начнутся с минуты молчания.
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