Матчи чемпионата Азербайджана по футболу начнутся с минуты молчания

Матчи чемпионата Азербайджана по футболу начнутся с минуты молчания.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принято Профессиональной футбольной лигой.

Причиной принятия такого решения стала кончина министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова. Матчи XXV и XXIV туров Премьер-лиги и Первого дивизиона начнутся с минуты молчания.