Юниорская команда Азербайджана завоевала "бронзу" чемпионата Европы в Сочи

Юниорская команда Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке завоевала "бронзу" чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Юниорская сборная Азербайджана выступила в командном финале чемпионата в составе Гусейна Асадуллаева, Билала Гурбанова, Адиля Гаджизаде и Тофига Алиева.

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи проходит с 29 апреля по 2 мая 2021 года. В нем принимают участие спортсмены из 23 стран мира.