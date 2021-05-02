https://news.day.az/sport/1339241.html Болельщики сорвали матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - ФОТО - ВИДЕО
Болельщики сорвали матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - ФОТО - ВИДЕО
Матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" перенесен.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
Встреча должна была начаться в 19:30.
Ранее болельщики "Манчестер Юнайтед" ворвались на стадион "Олд Траффорд", устроив акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров.
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