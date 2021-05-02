Болельщики сорвали матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"

Матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" перенесен.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Встреча должна была начаться в 19:30.

Ранее болельщики "Манчестер Юнайтед" ворвались на стадион "Олд Траффорд", устроив акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 