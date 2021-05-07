В Национальной арене гимнастики в Баку самые лучшие условия из всех, что я видела до этого, сказала Trend в пятницу гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова, передает Day.Az.

Гимнастка отметила, что она в первый раз в Баку, и ей очень понравилось выступать и тренироваться здесь.

"Это мой первый Кубок мира. Нас встретили на высшем уровне, и считаю, что здесь самые лучшие условия. Для меня участие в Кубке мира стало сюрпризом - изначально в соревновании должна была участвовать другая спортсменка, но она получила травму. Когда мне сообщили об участии в Кубке, я начала волноваться, переживала о том, как представлю программу. Но потом собралась и начала усиленно готовиться. Коллеги по команде, которые уже выступали в Баку, рассказали, что им очень нравится тренироваться здесь", - сказала Икромова.

По словам гимнастки, в ходе сегодняшнего выступления у нее не всё получилось так, как было задумано.

"Могла выступить лучше. С мячом была небольшая потеря, наверное, сказалось волнение. Но буду работать, чтобы завтра показать хороший результат", - сказала Икромова.

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. Сегодня в ходе квалификационных соревнований в индивидуальной программе грации демонстрируют упражнения с обручем и мячом. В 18.15 начнется квалификация в групповых упражнениях команд, которые представят программу с пятью мячами. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнования наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.