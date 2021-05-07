Лучшие моменты первого дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спортсменки из разных стран демонстрируют свое мастерство, грациозность и пластику. Выполняя сложные элементы упражнений, они представляют невероятные по красоте программы.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио.

В Кубке мира в Баку принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступят Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнования наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

АМИ Trend представляет читателям лучшие моменты первого дня соревнований.