Когда узнали, что проведение Кубка мира по художественной гимнастике в Баку разрешено, эмоции нас просто захватили, мы очень ждали этих соревнований, сказали Trend члены команды Азербайджана в групповых упражнениях, передает Day.Az.

В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

В ходе первого для Кубка мира команда Азербайджана выступила в квалификации команд в групповых упражнениях в программе с пятью мячами. За свое выступление азербайджанские грации получили 43.000 балла.

"Безусловно, выступать в первый день соревнований волнительно, большую ответственность добавляет то, что Кубок мира проходит в родной стране. Мы рады, что в столь сложный период, как пандемия коронавируса, состоялся такой замечательный Кубок мира. Нас всех переполняли положительные эмоции, мы радовались и гордились, что Кубок мира будет организован в нашей стране", - отметила Ляман Алимурадова.

Гимнастки подчеркнули, что довольны сегодняшним выступлением и надеются, что завтра также хорошо представят программу с тремя обручами и двумя парами булав.

"В двух видах упражнений мы чувствуем себя уверено, конечно, волнения на соревнованиях - это естественно, но мы стараемся четко работать с двумя видами, чтобы все у нас получилось. Успешные выступления на чемпионате Европы и Кубках мира придали нам уверенности. Мы заявили о себе, как о сильной команде, и это нам помогло", - добавила Дарья Сорокина.

Гимнастики отметили, что несмотря на то, что Кубок проходит без зрителей, они всегда ощущают поддержку поклонников художественной гимнастики.

"Мы всегда чувствуем поддержку Федерации гимнастики Азербайджана, наших тренеров и, конечно же, болельщиков, даже если они не в зале, мы знаем, что они за нас болеют", - добавили гимнастки.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В Кубке мира принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнований наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.