В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике

В субботу в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения групповых команд и индивидуальных гимнасток по итогам многоборья в рамках Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди индивидуальных гимнасток первое место в многоборье заняла Дарья Трубникова (Россия), на втором месте - Боряна Калейн (Болгария), на третьем месте - Лала Крамаренко (Россия). Интересным моментом церемонии награждения стало то, что медали гимнасткам вручили с помощью дрона.

Среди групповых команд золото завоевала сборная Болгарии, серебряную медаль - команда Италии, а бронза у сборной Беларуси.

Состоялось также вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGFTrophy за самый высокий исполнительный балл. Награды удостоена израильская грация Линой Ашрам, среди групповых команд - сборная Болгарии.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.