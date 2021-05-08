В Баку для участников Кубка мира по художественной гимнастике созданы все условия

Организационный комитет Кубка мира по художественной гимнастике в Баку создал для участников комфортные условия для подготовки к соревнованиям, сказала Trend американская гимнастка Лаура Зенг.

"Перед соревнованиями нам были созданы все необходимые условия. Тренировочный зал Национальной арены гимнастики в Баку очень удобный и большой, здесь много ковров. Каждая спортсменка перед соревнованием могла хорошо откатать свою программу. Представители Организационного комитета относятся к нам доброжелательно, если возникают какие-то вопросы, они мгновенно приходят на помощь и содействуют в их разрешении", - отметила американская спортсменка.

Лаура Зенг, которая не в первый раз приезжает на соревнования в Баку, сожалеет, что Кубок мира проходит без публики: "Конечно, хотелось, чтобы зрители воочию видели наши выступления. И нам всегда было приятно слышать их аплодисменты. Но в сложившейся ситуации нам всем необходимо соблюдать меры предосторожности".

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.