Первое место на Кубке мира в Баку в упражнении с лентой заняла болгарская спортсменка

"Золото" Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с лентой завоевала Боряна Калейн (Болгария) с результатом 24.300 балла, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряная медаль у белорусской спортсменки Алины Гарнасько (23.450 балла), "бронза" досталась болгарской гимнастке Катрин Тасевой (21.500 балла).

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова с результатом 21.400 балла, расположилась на четвертой позиции.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики проходят финальные соревнования в рамках Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.