Эмоции после соревнования позитивные – бронзовый призер Кубка мира в Баку команда Азербайджана

Эмоции после соревнования - позитивные, мы рады, что смогли выступить на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, конечно, будем работать дальше, поднимать базу наших упражнений, чтобы с каждым стартом демонстрировать лучший результат, сказали Trend члены команды Азербайджана в групповых упражнениях, передает Day.Az.

Напомним, что сегодня в ходе финального дня соревнований команда Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в упражнении с пятью мячами.

В составе команды Азербайджана выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

"Тренер остался доволен нашими выступлениями в финале, и нам самим понравилось, как мы представили программу. Однако, есть еще над чем работать, никогда не нужно останавливаться на достигнутом. С каждым соревнованием мы повышаем свой рейтинг", - отметила Ляман Алимурадова.

Грации рассказали, что по сравнению с Кубком мира в Софии намного подняли свою базу.

"На соревновании в Баку мы выступали с более высокой базой. Конечно, это не предел мы будем еще усложнять программу. Например, к Олимпийским играм сама постановка, задумка программы меняться не будет, но сложность упражнения повысится", - добавила Елизавета Лузан.

Кубок мира по художественной гимнастике, который прошел в столице Азербайджана 7-9 мая, носил квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем приняли участие около 170 гимнасток из 35 стран.

Соревнования прошли в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.