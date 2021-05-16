Ради приобретения Холанда «Барселона» готова пожертвовать Месси

Каталонская "Барселона" планирует сделать все возможное, чтобы приобрести игрока дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ради подписания норвежца каталонцы готовы пожертвовать работой над продлением трудового соглашения с форвардом Лионелем Месси. Контракт аргентинца истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне Холанд провел 39 матчей, забив 39 мячей. Месси выходил на поле 46 раз, забил 37 мячей и отдал 12 результативных передач.

"Барселона" идет на третьем месте турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в активе 76 очков. За два тура до конца национального первенства от лидирующего "Атлетико" каталонцев отделяет четыре балла.