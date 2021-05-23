Азербайджанские гимнастки завоевали медали на международном турнире в Киеве

В Киеве (Украина) прошел международный турнир по спортивной гимнастике, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На турнире Азербайджан представили члены женской сборной по спортивной гимнастике: Марина Некрасова, Милана Минаковская и Назанин Теймурова.

Лидер команды Азербайджана Марина Некрасова за упражнение опорный прыжок заняла первую ступень пьедестала, в программе разновысокие брусья она стала третьей, а в многоборье осталась в шаге от медали.

Назанин Теймурова, которая соревновалась среди юниоров, завоевала четыре медали: серебро - в вольных упражнениях, бронза - в многоборье, опорном прыжке и в программе разновысокие брусья.

Милана Минаковская, выступающая во взрослой возрастной категории, стала пятой в вольных упражнениях, в программе разновысокие брусья - шестой, а в многоборье - девятой.