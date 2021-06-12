Футболист сборной Дании потерял сознание на поле во время матча Евро-2020

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 проходит на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания). Начало - в 19:00 мск. "Чемпионат" ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери - швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Баку.