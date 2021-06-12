Матч Евро-2020 Дании и Финляндии прерван

Матч сборных Дании и Финляндии на чемпионате Европы - 2020 прерван.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание на поле во время матча Дания - Финляндия, унесли с поля.

Эриксена несли игроки сборной Дании за ширмой. До этого врачи оказывали помощь игроку прямо на поле.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 проходит на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания). Начало - в 19:00 мск. "Чемпионат" ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери - швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.