Англия против финалиста Чемпионата Европы: матч начался

Игра началась. Сборная Англии в Лондоне встречается с финалистами последнего чемпионата мира.

Отметим, что ранее тренерские штабы сборных Англии и Хорватии назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового раунда Евро-2020.

Стартовый состав сборной Англии: Пикфорд, Уокер, Триппьер, Филлипс, Мингз, Райс, Стоунз, Маунт, Фоден, Стерлинг, Кейн.

Стартовый состав сборной Хорватии: Ливакович, Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Крамарич, Ребич. 

Матч Англия - Хорватия проходит на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.