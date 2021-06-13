https://news.day.az/sport/1352203.html Англия против финалиста Чемпионата Европы: матч начался
Англия против финалиста Чемпионата Европы: матч начался
Игра началась. Сборная Англии в Лондоне встречается с финалистами последнего чемпионата мира.
Отметим, что ранее тренерские штабы сборных Англии и Хорватии назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового раунда Евро-2020.
Стартовый состав сборной Англии: Пикфорд, Уокер, Триппьер, Филлипс, Мингз, Райс, Стоунз, Маунт, Фоден, Стерлинг, Кейн.
Стартовый состав сборной Хорватии: Ливакович, Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Крамарич, Ребич.
Матч Англия - Хорватия проходит на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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