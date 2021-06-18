Футболист сборной Дании Эриксен перенес операцию на сердце

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание на матче Евро-2020, успешно перенес операцию на сердце, которая была проведена 17 июня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что уже 18 июня датчанин будет выписан из больницы.

Напомним, что во второй день Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Сейчас Кристиан находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

17 июня во время матча Дания - Бельгия состоялась акция поддержки в честь Эриксена: на десятой минуте игры на несколько секунд игра была прервана. Бельгийцы также не стали праздновать свои голы в честь датского футболиста.