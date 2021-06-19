ЕВРО-2020: Венгрия-Франция идут на равных

17:31

Мбаппе изящно обработал мяч в чужой штрафной, далее сделал скидку на Бензема, но его удар с ходу в створ не получился - в метре от штанги!

17:01

На стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы начался матч Венгрия-Франция, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Стартовые составы

Сборная Венгрии: Гулачи, Ботко, Него, Орбан, О. Солои, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло, А. Солои, Шоллои.

Сборная Франции: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Рабьо, Динь, Погба, Канте, Гризманн, Бензема, Мбаппе.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери - поляк Бартош Франковски.

Напомним, в группе F, помимо венгров и французов, выступают национальные команды Португалии и Германии.