ЕВРО-2020: Венгрия-Франция идут на равных - ОБНОВЛЕНО
17:31
Мбаппе изящно обработал мяч в чужой штрафной, далее сделал скидку на Бензема, но его удар с ходу в створ не получился - в метре от штанги!
17:01
На стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы начался матч Венгрия-Франция, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Стартовые составы
Сборная Венгрии: Гулачи, Ботко, Него, Орбан, О. Солои, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло, А. Солои, Шоллои.
Сборная Франции: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Рабьо, Динь, Погба, Канте, Гризманн, Бензема, Мбаппе.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери - поляк Бартош Франковски.
Напомним, в группе F, помимо венгров и французов, выступают национальные команды Португалии и Германии.
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