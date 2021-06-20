Президент ФИФА и Генсек УЕФА посетят матч Евро-2020 Швейцария – Турция в Баку

Президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис посетят матч 3-го тура группы "А" Евро-2020 между сборными Швейцарии и Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, игра начнется в 20:00 и пройдет на стадионе "Олимпийский". 