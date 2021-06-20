https://news.day.az/sport/1354371.html УЕФА начал расследование нарушения дисциплинарного регламента в матче Венгрия - Франция
УЕФА начал расследование нарушения дисциплинарного регламента в матче Венгрия - Франция
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора для проведения дисциплинарного расследования в отношении дискриминационных инцидентов на матче второго тура группового этапа чемпионата Европы между командами Венгрии и Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА, передает Day.Az.
Встреча прошла в субботу в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш" и завершилась вничью со счетом 1:1.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре