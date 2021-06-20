УЕФА начал расследование нарушения дисциплинарного регламента в матче Венгрия - Франция

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора для проведения дисциплинарного расследования в отношении дискриминационных инцидентов на матче второго тура группового этапа чемпионата Европы между командами Венгрии и Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА, передает Day.Az.

Встреча прошла в субботу в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш" и завершилась вничью со счетом 1:1.