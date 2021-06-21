Федерация футбола Турции выразила признательность Азербайджану

Федерация футбола Турции (TFF) выразила признательность азербайджанскому народу за активную поддержку турецкой сборной во время двух матчей, прошедших в рамках ЕВРО-2021 на Бакинском олимпийском стадионе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт федерации, передает Day.Az.

"Азербайджан продемонстрировал беспримерное братство, когда трибуны во время двух матчей ЕВРО-2021 с участием турецкой сборной в Баку окрасились в красный и белый цвета (цвета государственного флага Турции). Азербайджан, оказавший большую поддержку нашей команде, федерации и всему турецкому народу, встретивший нас с большим гостеприимством, еще раз напомнил, что мы - "одна нация, два государства", - говорится в сообщении.

В публикации федерации также выражается признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом присутствовал на игре сборных Турции и Уэльса.