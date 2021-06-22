Overtime на Day.Az! - ЕВРО-2020: анализ матчей

Cегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, обсудят состоявшиеся матчи Евро-2020, а также предстоящие встречи Хорватия-Шотландия, Чехия-Англия.

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