Определился знаменосец сборной Азербайджана на церемонии открытия Олимпийских игр Токио-2020

Стал известен знаменосец сборной Азербайджана на церемонии открытия Олимпийских игр Токио-2020.

Как передает Day.Az, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде сообщил, что им будет лидер сборной по дзюдо Рустам Оруджев.

"По традиции, знаменосцем олимпийской сборной становится спортсмен, который завоевал золото на предыдущей Олимпиаде. Но наш олимпийский чемпион Радик Исаев не пробился на предстоящие Игры. Рустам Оруджев - серебряный призер Рио-2016. Он идеально подходит на эту роль и будет присутствовать на церемонии открытия. Поэтому выбор был сделан в его пользу", - сказал он.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля, а церемония закрытия 8 августа.